Magazin Nurgül Yeşilçay: Denize girmek sevaptır

Nurgül Yeşilçay: Denize girmek sevaptır

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Nurgül Yeşilçay: Denize girmek sevaptır

Oğlu ve sevgilisiyle birlikte normalleşme sürecinin başlamasının ardından soluğu tatilde alan Nurgül Yeşilçay, yaptığı paylaşımla deniz sezonunu açtığını gösterdi.

17 Haziran 2020, Çarşamba 14:18 Son Güncelleme:
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Karantina dönemi boyunca yaptığı paylaşımlarla kendisinden söz ettiren oyuncu Nurgül Yeşilçay, şehirler arası yolculuk yasağının kalkmasının ardından hemen eşyalarını topladı ve 100 bin lira harcayarak yenilediği villasına doğru yola çıktı.

Pek çok ünlü gibi güney sahillerinde bir villa sahibi olan Nurgül Yeşilçay, şimdilerde sosyal medya hesabından tatil paylaşımlarında bulunuyor. Son olarak Instagram hesabından mayolu karelerini paylaşan Yeşilçay, bu karenin altına “Denize girmek sevaptır” notunu düştü.

https://www.instagram.com/p/CBhwny8B1XK/



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