Magazin Nurgül Yeşilçay makyajsız tarzıyla dikkat çekti

Nurgül Yeşilçay makyajsız tarzıyla dikkat çekti

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Nurgül Yeşilçay makyajsız tarzıyla dikkat çekti

Bir süredir Bodrum’da tatil yapan Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz günlerde yeni projesi için İstanbul’a dönmüştü. İstanbul’a dönen Nurgül Yeşilçay, önceki gün Ataşehir’de bulunan bir AVM’de objektiflere yansıdı.

09 Eylül 2021, Perşembe 17:36 Son Güncelleme:
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Son olarak ‘Kefaret’ isimli dizide rol alan oyuncu Nurgül Yeşilçay, dizinin final yapmasıyla birlikte kendisini Bodrum’a atmıştı. Yeni projesinin çekimleri öncesi Bodrum’da dinlenen Nurgül Yeşilçay, İstanbul’a döndü. Yeni projesi için, saçlarını boyatan Nurgül Yeşilçay, Ateşehir’de bulunan bir mekânda arkadaşlarıyla birlikte yemek yedi.

NURGÜL YEŞİLÇAY2IN MAKYAJSIZ TARZI

 Mekân çıkışı objektiflere yansıyan Nurgül Yeşilçay’ın makyajsız tarzı dikkat çekti.


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