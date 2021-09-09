Nurgül Yeşilçay makyajsız tarzıyla dikkat çekti

Son olarak ‘Kefaret’ isimli dizide rol alan oyuncu Nurgül Yeşilçay, dizinin final yapmasıyla birlikte kendisini Bodrum’a atmıştı. Yeni projesinin çekimleri öncesi Bodrum’da dinlenen Nurgül Yeşilçay, İstanbul’a döndü. Yeni projesi için, saçlarını boyatan Nurgül Yeşilçay, Ateşehir’de bulunan bir mekânda arkadaşlarıyla birlikte yemek yedi.

NURGÜL YEŞİLÇAY2IN MAKYAJSIZ TARZI

Mekân çıkışı objektiflere yansıyan Nurgül Yeşilçay’ın makyajsız tarzı dikkat çekti.





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