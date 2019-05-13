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Nurgül Yeşilçay: Oyunculuğa hiçbir zaman ihanet etmem

Nurgül Yeşilçay, Hülya Koçyiğit'in TRT 2'de yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk oldu

13 Mayıs 2019, Pazartesi 11:25
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Nurgül Yeşilçay: Oyunculuğa hiçbir zaman ihanet etmem

Programda ikili; hem sanatçı hem de anne olmanın getirdiği zorlukları izleyicilerle paylaşırken, çocukları ile ilgili yaptıkları ve yapamadıklarını da konuştular.

Oyunculuğa nasıl başladığını anlatan Nurgül Yeşilçay, ressam olmak üzere eğitim aldığını belirtirken, lisede bir ressamın yanında çalıştığını söyledi.

Elde ettiği her şeyi oyunculuk ile kazandığını belirten Yeşilçay, "Oyunculuğa hiçbir zaman ihanet etmem. Çok klişe belki ama sinema benim her şeyim. Akıl kullanma becerisi, seyirci sevgisi, insan tanıma, maddiyat; hepsini sinema ile elde ettim" dedi.

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