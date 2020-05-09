Nurgül Yeşilçay paylaştı: Gülerken ağlamalık bir şey olmuş

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay oğlu Nejat’ın kendisi için yaptığı Anneler Günü şarkısını paylaştı “Yaaa çok tatlı bişey yapmış benim oğlanla arkadaşı. Gülerken ağlamalık bir şey olmuş. Bu şarkı benden bütün ergen analarına gelsin! Yok yok tabii ki bütün analara gelsin”







