Nurgül Yeşilçay paylaştı: Gülerken ağlamalık bir şey olmuş
Corona virüs nedeniyle eve kapanan Nurgül Yeşilçay Intagram paylaşımlarına devam ediyor. Güzel oyuncu oğlunun Anneler Günü için yaptığı şarkısını paylaştı.
09 Mayıs 2020, Cumartesi 22:27 Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay oğlu Nejat’ın kendisi için yaptığı Anneler Günü şarkısını paylaştı “Yaaa çok tatlı bişey yapmış benim oğlanla arkadaşı. Gülerken ağlamalık bir şey olmuş. Bu şarkı benden bütün ergen analarına gelsin! Yok yok tabii ki bütün analara gelsin”
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