Nurgül Yeşilçay: Salgın bitse bizim ev ergen dolsa

Nurgül Yeşilçay’ın 2004’te nikah masasına oturup 2010’da boşandığı Cem Özer’den olan oğlu Osman Nejat artık büyüdü. Dün doğum günüydü. 15 yaşına bastı. Nurgül Yeşilçay, Instagram’dan oğlunun fotoğrafını paylaşıp altına “İlk defa arkadaşsız doğum günü kutluyor. Ben bile özledim bizimkinin dostlarını, kankalarını. Bir an önce salgın bitse de bizim ev çeşit çeşit ergen dolsa” yazdı. Cem Özer de oğlunun yeni yaşını kutlamayı unutmadı.

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