Nurgül Yeşilçay sihirli formülünü paylaştı

Geçen gün diyete başladığını söyleyen oyuncu Nurgül Yeşilçay, ‘sihirli formülüm’ dediği içeceği paylaştı.

19 Kasım 2019, Salı 07:23 Son Güncelleme:
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Nurgül Yeşilçay sihirli formülünü paylaştı

Nurgül Yeşilçay kilo aldığı zaman uyguladığı, ‘sihirli formülüm’ dediği içeceği paylaştı:

“Sabah büyük bir bardak suyun içine yarım limon, bir yemek kaşığı elma sirkesi, yarım çay kaşığı zerdeçal, zencefil tozu ve karabiber atıp içiyorum. Hem metabolizmayı hızlandırıyor hem de yağ yakıyor" .

'Diyete başladım'

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, geçen günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa da "Diyete başladım" notunu düşmüştü.

Nurgül Yeşilçay'ın bu paylaşımı "Yeni bir proje mi geliyor? sorusunu akıllara getirmişti.

Nurgül Yeşilçay'a takipçilerinden "Diyete ihtiyacın yok" mesajları gelmişti.

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