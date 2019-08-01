Nurgül Yeşilçay tanınmaz halde! Selçuk Aydemir'in, 2015'te çıkan ve uzun süre çok satanlar listesinde yer alan kitabı 'Mahalleden Arkadaşlar'la aynı ismi taşıyan filminde, bambaşka bir tipe giren Nurgül Yeşilçay, 90'lı yılların mahalledeki teyzelerini hatırlatacak