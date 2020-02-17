Nurgül Yeşilçay yeni projesi ile çok konuşulacak

Yeni sezonda herhangi bir dizi projesi için anlaşma yapmayan Nurgül Yeşilçay tiyatro planını da Oktay Kaynarca'nın iş temposundaki yoğunluk nedeniyle rafa kaldırmıştı.

En son sergi açacağını açıklayan Nurgül Yeşilçay, Alper Kul ile başrolü paylaştığı "Mahalleden Arkadaşlar" filmi ile geliyor.

Yeşilçay, filmin 27 Mart’ta vizyona gireceğini instagram hesabından yaptığı paylaşım ile hatırlattı: 90'lar esintili tatlış filmimiz 27 Mart'ta sadece sinemalarda.











