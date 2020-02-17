Magazin Nurgül Yeşilçay yeni projesi ile çok konuşulacak

Nurgül Yeşilçay yeni projesi ile çok konuşulacak

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Nurgül Yeşilçay yeni projesi ile çok konuşulacak

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, yeni sinema filmi "Mahalleden Arkadaşlar" ile ilgili Instagram hesabından paylaşım yaptı.

17 Şubat 2020, Pazartesi 21:39 Son Güncelleme:
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Yeni sezonda herhangi bir dizi projesi için anlaşma yapmayan Nurgül Yeşilçay tiyatro planını da Oktay Kaynarca'nın iş temposundaki yoğunluk nedeniyle rafa kaldırmıştı.

En son sergi açacağını açıklayan Nurgül Yeşilçay, Alper Kul ile başrolü paylaştığı "Mahalleden Arkadaşlar" filmi ile geliyor.

Yeşilçay, filmin 27 Mart’ta vizyona gireceğini instagram hesabından yaptığı paylaşım ile hatırlattı: 90'lar esintili tatlış filmimiz 27 Mart'ta sadece sinemalarda.


https://www.instagram.com/p/B8q6QnpBFOq/?utm_source=ig_web_copy_link



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