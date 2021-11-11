Magazin Nurgül Yeşilçay yönetmen oldu

Nurgül Yeşilçay yönetmen oldu

Magazin

Nurgül Yeşilçay yönetmen oldu

Pastel Film'in çekeceği uyarlama dizinin yönetmeni merak konusuydu. İsmi henüz netleşmeyen dizinin yönetmeni Nurgül Yeşilçay oldu.

11 Kasım 2021, Perşembe 13:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Nurgül Yeşilçay Kefaret'in ardından bir TV kanalı için yeni dizi çekiyor. Yakın zamanda “Kim Bu Aile” isimli sinema filminin çekimlerini tamamlayan Yeşilçay, geçen haftalarda da Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün patronu olduğu Pastel Film’le el sıkıştı.

Yeşilçay’a başrolde ünlü aktör Emre Kınay eşlik edecek. Dizinin oyuncu kadrosuna son olarak Begüm Birgören katıldı.

OYUNCU SEÇİMLERİ DEVAM EDİYOR

 Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ismi henüz netleşmeyen dizinin yönetmeni de belli oldu. Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Begüm Birgören’i buluşturan projeyi Deniz Dikilitaş yönetecel. Dikilitaş Pastel Film’in Güvercin adlı dizisinde de görev almıştı.

Oyuncu seçimi devam eden dizi için görüşülen oyuncular arasında Buse Varol da var.

Yazarlarımızdan
Gökçen Erdoğan
Partnerinizle konuşun
Gökçen Erdoğan
Filiz Özkol
11 Kasım 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
En güzel anmalar
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Eğlencede fahiş fiyat
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Bize yakışan duruş
Uğur Alkapar
Hande Kazanova
8 Kasım haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
8 Kasım haftasına astrolojik bakış: İşler yavaş ilerleyebilir
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Diva belgeseli
Suna Akyıldız
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Eseri dünyanın en ünlü müzayedesi Sotheby's'de yer alan ilk Türk fotoğrafçı: Rızacan Kumaş
Funda Duru
Yasemin Candemir
Doğru ortam hazırlanırsa yaratıcılık geliştirilebilir!
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Ünlülerin küvette poz yarışı
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Burcu Biricik cinsiyet değiştirme filtresiyle erkek oldu