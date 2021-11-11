Nurgül Yeşilçay yönetmen oldu

Nurgül Yeşilçay Kefaret'in ardından bir TV kanalı için yeni dizi çekiyor. Yakın zamanda “Kim Bu Aile” isimli sinema filminin çekimlerini tamamlayan Yeşilçay, geçen haftalarda da Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün patronu olduğu Pastel Film’le el sıkıştı.

Yeşilçay’a başrolde ünlü aktör Emre Kınay eşlik edecek. Dizinin oyuncu kadrosuna son olarak Begüm Birgören katıldı.

OYUNCU SEÇİMLERİ DEVAM EDİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ismi henüz netleşmeyen dizinin yönetmeni de belli oldu. Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Begüm Birgören’i buluşturan projeyi Deniz Dikilitaş yönetecel. Dikilitaş Pastel Film’in Güvercin adlı dizisinde de görev almıştı.

Oyuncu seçimi devam eden dizi için görüşülen oyuncular arasında Buse Varol da var.