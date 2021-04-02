Nurgül Yeşilçay'dan altın tavsiye: İlişkide ipleri kaptırmayın
YouTube’daki ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına katılan Nurgül Yeşilçay "Birini etkilemek istediğim zaman ses tonumu değiştirir, dudaklarımı büzerek konuşurum. Utanç verici ama işe yarıyor. Birini etkilemek istediğim zaman ses tonumu değiştirir, dudaklarımı büzerek konuşurum. Utanç verici ama işe yarıyor" dedi ve altın değerinde tavsiyelerde bulundu.
02 Nisan 2021, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Nurgül Yeşilçay, YouTube’daki ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programında çarpıcı açıklamalar yaptı. Oyuncu olmasına ailesi karşı çıktığı için İzmir’deki evlerinden kaçtığını itiraf etti. Annesinin hep ‘Aşkın peşinden git, kendi ayaklarının üzerinde dur’ diye öğüt verdiğini belirtip “Hayır, kadın kendi ayaklarının üzerinde durmasın. Ayrıca aşkımın peşinden gittim de ne oldu” dedi. Necati Kocabay ile 3 yıllık aşkına dair “İlişkide ipleri karşı tarafa vermemek lazım. Özellikle başlangıçta” diye konuştu.
‘BOŞ KONUŞAN GElMESiN’
İşte Nurgül Yeşilçay’dan inciler:
- “Tek çocuk yaptım sanıyordum ama şu an bizim ev ergen dolu. Bana ‘Hitler’ diyorlar.”
- “Misafirler için kurallarım var; boş konuşan, kötü espri yapan, içmesini bilmeyen gelmesin lütfen.”
- “Botoks bende büyük patladı. Doktora gidince diyorum ki, ‘Elini korkak alıştırma, bas abi bas.”
- “Asmalı Konak’ta oynarken kendimizi Madonna ile Michael Jackson gibi hissediyorduk. Zaten ilk terapiye gidişim ondan sonra oldu.”