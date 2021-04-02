Nurgül Yeşilçay, YouTube’daki ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programında çarpıcı açıklamalar yaptı. Oyuncu olmasına ailesi karşı çıktığı için İzmir’deki evlerinden kaçtığını itiraf etti. Annesinin hep ‘Aşkın peşinden git, kendi ayaklarının üzerinde dur’ diye öğüt verdiğini belirtip “Hayır, kadın kendi ayaklarının üzerinde durmasın. Ayrıca aşkımın peşinden gittim de ne oldu” dedi. Necati Kocabay ile 3 yıllık aşkına dair “İlişkide ipleri karşı tarafa vermemek lazım. Özellikle başlangıçta” diye konuştu.

‘BOŞ KONUŞAN GElMESiN’

İşte Nurgül Yeşilçay’dan inciler: