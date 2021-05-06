Magazin Nurgül Yeşilçay’dan beklenen fotoğraf geldi: Rejime başlıyorum yine

Nurgül Yeşilçay’dan beklenen fotoğraf geldi: Rejime başlıyorum yine

Magazin

Nurgül Yeşilçay’dan beklenen fotoğraf geldi: Rejime başlıyorum yine

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay da '20’li yaşlar challenge' akımına kapılan ünlüler arasında yerini aldı. 20 yaşındaki fotoğrafını paylaşan Nurgül Yeşilçay, rejime başlıyorum yine yorumunu yaptı.

06 Mayıs 2021, Perşembe 08:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sosyal medyada 7’den 70’e herkesin katıldığı '20'li yaşlardan fotoğraf paylaşma' akımı hız kesmeden devam ediyor. 20’li yaşlarından fotoğraf paylaşarak şaşırtan isimlerden biri de Nurgül Yeşilçay oldu.

1976 doğumlu olan Nurgül Yeşilçay, izleyici karşısına ilk olarak 1998 yılında 'İkinci Bahar' dizisi ile çıkmıştı. O yıllarda 22 yaşında olan oyuncu, büyük dikkat çekmişti. Sonrasında pek çok başarılı işe imza atan Nurgül Yeşilçay, şimdi Fox TV’nin 'Kefaret' dizisi ile ekranlarda.

'VALLAHİ ZAYIFMIŞIM'

Nurgül Yeşilçay, o günlerdeki zayıflığına atıfta bulunarak “Vallahi zayıfmışım ya, rejime başlıyorum yine” sözleriyle güldürdü.

GÜZELLİK SIRRI

Mag dergisinin nisan kapağı için Emre Yunusoğlu’nun objektifine poz veren Nurgül Yeşilçay verdiği röportajda, buz ve yumurta beyazıyla cildini canlandırıp koruduğunu anlattı.

Ünlü oyuncu, "Sabahları buz sürüyorum yüzüme. Gala falan olacağı zaman yumurta beyazı sürüp ondan sonra makyaj yapıyorum. Patates göz şişmesine çok iyi geliyor. Bir de Necati’nin annesi çok güzel sabun yapıyor. Onun yaptığı sabunları kullanıyorum yüz ve vücut için" ifadelerini kullandı.


İlgili Haberler
Nurgül Yeşilçay’ın güzellik sırrı: Buz terapisiNurgül Yeşilçay'dan altın tavsiye: İlişkide ipleri kaptırmayınNurgül Yeşilçay'ın 'Asmalı Konak' itirafı olay olduNurgül Yeşilçay: Aşıkken çok gülerimNurgül Yeşilçay, doğum gününü dans ederek kutladıNurgül Yeşilçay'dan 'Eşofmandam sıkıldım' pozuNurgül Yeşilçay'ın nikah tarihini astroloji belirleyecek


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
6 Mayıs 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Anlam arıyorum sayın hakim!
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Bulaşık formülü işe yarar mı?
Mehmet Coşkundeniz
Elif Demirtaş Bilir
Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar meydan okudu
Elif Demirtaş Bilir
Uğur Alkapar
Top değil bağış
Uğur Alkapar
Gökçen Erdoğan
Erkeklerin yaş yaş sertleşme durumları
Gökçen Erdoğan
Hande Kazanova
3 Mayıs haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
İnsani ilişkilerinizi iyi kullanın
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Kim çekti?
Suna Akyıldız
Funda Duru
Ege Can Sal: Müzik hayatımdaki en büyük tutku
Funda Duru
Yasemin Candemir
Türk müzisyen Uygar Çağlı, Avrupa’nın en ünlü caz sahnesinde!
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Merve Boluğur inadından vazgeçmiyor!