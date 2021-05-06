Sosyal medyada 7’den 70’e herkesin katıldığı '20'li yaşlardan fotoğraf paylaşma' akımı hız kesmeden devam ediyor. 20’li yaşlarından fotoğraf paylaşarak şaşırtan isimlerden biri de Nurgül Yeşilçay oldu.

1976 doğumlu olan Nurgül Yeşilçay, izleyici karşısına ilk olarak 1998 yılında 'İkinci Bahar' dizisi ile çıkmıştı. O yıllarda 22 yaşında olan oyuncu, büyük dikkat çekmişti. Sonrasında pek çok başarılı işe imza atan Nurgül Yeşilçay, şimdi Fox TV’nin 'Kefaret' dizisi ile ekranlarda.

'VALLAHİ ZAYIFMIŞIM'

Nurgül Yeşilçay, o günlerdeki zayıflığına atıfta bulunarak “Vallahi zayıfmışım ya, rejime başlıyorum yine” sözleriyle güldürdü.

GÜZELLİK SIRRI

Mag dergisinin nisan kapağı için Emre Yunusoğlu’nun objektifine poz veren Nurgül Yeşilçay verdiği röportajda, buz ve yumurta beyazıyla cildini canlandırıp koruduğunu anlattı.

Ünlü oyuncu, "Sabahları buz sürüyorum yüzüme. Gala falan olacağı zaman yumurta beyazı sürüp ondan sonra makyaj yapıyorum. Patates göz şişmesine çok iyi geliyor. Bir de Necati’nin annesi çok güzel sabun yapıyor. Onun yaptığı sabunları kullanıyorum yüz ve vücut için" ifadelerini kullandı.







