Magazin Nurgül Yeşilçay'dan el açması börek

Nurgül Yeşilçay'dan el açması börek

Magazin

Nurgül Yeşilçay'dan el açması börek

Corona virüs nedeniyle evden çıkmayan ve vaktinin çoğunu oğlu Osman Nejat ile geçiren Nurgül Yeşilçay, mutfağa da daha fazla giriyor. Güzel oyuncu, son olarak kendi elleriyle yaptığı böreği sosyal medya hesabından paylaştı.

02 Nisan 2020, Perşembe 12:13 Son Güncelleme:
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Karantina günlerinde mutfakta daha fazla vakit geçiren ve kilo alacağı yönündeki endişelerini dile getiren Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda börek açtığı anları yayınladı.

Yufka açarken çekilen pozlarını takipçileriyle paylaşan Yeşilçay, kendisini sürekli olarak yemek işlerine verdiğini söylerken, bir yandan bundan duyduğu pişmanlığı da dile getirdi.

Hatta oyuncu, tüm bu süreç bittiğinde ciddi bir diyete girmesi gerektiğini de söyledi.


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