Nurgül Yeşilçay'dan merak uyandıran paylaşım
Nurgül Yeşilçay Instagram hesabından diyete başladığını duyurdu. Yeşilçay'ın diyete başlaması "Yeni bir proje mi geliyor? sorusunu akıllara getirdi.
Oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa "Diyete başladım" notunu düştü.
Yeşilçay'a takipçilerinden "Diyete ihtiyacın yok" mesajları geldi.
Ünlü oyuncunun diyete başlaması "Yeni bir proje mi geliyor?" sorusunu akıllara getirdi.
Ekim ayında Oktay Kaynarca ile tiyatro projesi için bir araya gelmişlerdi.
Rolleri için değiştiler
27 Mart 2020’da vizyona girecek ‘Mahalleden Arkadaşlar’ filminde başrol oynayan Nurgül Yeşilçay kostümünün altına giydiği özel elbise ve makyajla 20 kilo şişmanlatıldı.
Alper Kul’un oynadığı ‘Eko’nun çok korktuğu karısı ‘İko’yu canlandıracak. İki yıldız da rolleri için değişti. Alper Kul peruğu ve kalın bıyıklarıyla 90’lar erkeği oldu.
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