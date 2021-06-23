Magazin Nurgül Yeşilçay'dan selfie çekme teknikleri

Nurgül Yeşilçay'dan selfie çekme teknikleri

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Nurgül Yeşilçay'dan selfie çekme teknikleri

Oyuncu Nurgül Yeşilçay rol aldığı dizinin çekimlerine verilen dört günlük arayı değerlendirip, yapımcı sevgilisi Necati Kocabay’la birlikte soluğu Bodrum’da aldı.

23 Haziran 2021, Çarşamba 16:28 Son Güncelleme:
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Uzun süredir Instagram paylaşımlarına ara veren Nurgül Yeşilçay, çektiği fotoğrafları sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, takipçilerine fotoğraf çekme konusunda da taktikler verdi.

'DUBA GİBİ ÇIKARSIN'

Nurgül Yeşilçay, aşağıdan çekilen bir fotoğrafına, "Bugün size açının önemini anlatacağım. Yanlış mesela tamam mı? Duba gibi çıkarsın" mesajını yazdı.

'10 KİLO VERİYORSUN'

45 yaşındaki sanatçı, bir sonraki fotoğrafına ise "Yukarıdan çekip, dudağı da ergen gibi büzersen 10 kilo veriyorsun. Rica ederim şekerim" notunu düştü.


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