Uzun süredir Instagram paylaşımlarına ara veren Nurgül Yeşilçay, çektiği fotoğrafları sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, takipçilerine fotoğraf çekme konusunda da taktikler verdi.

'DUBA GİBİ ÇIKARSIN'

Nurgül Yeşilçay, aşağıdan çekilen bir fotoğrafına, "Bugün size açının önemini anlatacağım. Yanlış mesela tamam mı? Duba gibi çıkarsın" mesajını yazdı.

'10 KİLO VERİYORSUN'

45 yaşındaki sanatçı, bir sonraki fotoğrafına ise "Yukarıdan çekip, dudağı da ergen gibi büzersen 10 kilo veriyorsun. Rica ederim şekerim" notunu düştü.







