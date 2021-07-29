Çıkışta oğlunun önemli bir sanat okulunu kazandığını ve kutlama yaptıklarını söyleyen Yeşilçay, evlilik sorularına da şöyle yanıt verdi:

“Valla vakit bulamıyoruz. Bir de çok üşeniyoruz ya! Arkadaşlarımızın diline düştük, ‘Organize edip sizi çağıracağız’ diyorlar.”







