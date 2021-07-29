Nurgül Yeşilçay'dan sorulara yanıt: Evlenmeye üşeniyoruz
Nurgül Yeşilçay önceki akşam sevgilisi Necati Kocabay ve oğlu Osman Nejat’la Bebek Otel’de yemekteydi.
29 Temmuz 2021, Perşembe 14:25 Son Güncelleme:
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Çıkışta oğlunun önemli bir sanat okulunu kazandığını ve kutlama yaptıklarını söyleyen Yeşilçay, evlilik sorularına da şöyle yanıt verdi:
“Valla vakit bulamıyoruz. Bir de çok üşeniyoruz ya! Arkadaşlarımızın diline düştük, ‘Organize edip sizi çağıracağız’ diyorlar.”
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