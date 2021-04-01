Youtube'da yayınlanan 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programının bu haftaki konuğu olan Nurgül Yeşilçay, samimi itiraflarıyla dikkat çekti.

Oyunculuğunun yanı sıra resim alanındaki başarılı işleriyle de adından söz ettiren Yeşilçay, tiyatro eğitimine başlama serüveninin bir aşk uğruna olduğu anlattı.

"O zamanlar bir ressamın yanında çalışıyordum. Çok hoşlandığım bir çocuk vardı. Onunla sohbetlerimiz sırasında anlamadığım bir şeylerden bahsettiğini fark ettim; 'Moliere' diyordu, 'Shakespeare' diyordu. Onun neden bahsettiğini anlamak için 'Neymiş bunlar?' diyerek tiyatroya başladım. Hatta okulun ilk senesi hiç sevmemiştim tiyatroyu, ikinci senesinden sonra ise vazgeçemeyeceğimi anladım."

"AÇ KALACAĞIMI DÜŞÜNÜYORLARDI"

İstanbul’a geliş sürecini özellikle ertelediğinin altını çizen 45 yaşındaki oyuncu, İstanbul’un ilk başlarda kendisini çok korkuttuğunu söyledi.

Ailesinin oyuncu olmasını istemediğini anlatan Yeşilçay, "Aç kalacağımı düşünüyorlardı. Evden kaçtım, beş parasız şekilde geçtim bütün süreçlerden. İstanbul’un büyüklüğü beni korkuttuğu için de bilerek İstanbul’a gelmeyi erteledim. İlk geldiğimde Beyoğlu’na çıkmıştım, İzmir’den sonra çok hızlı ve kalabalık gelmişti bana. Herkes birbirine çarpıyor ve kimse birbirinden özür dilemiyordu" sözleriyle güldürdü.

"ASMALI KONAK ZAMANINDA TERAPİYE GİTTİM"

Başarılı oyuncu, "Asmalı Konak projesinin hayatımda çok önemli bir yeri var. Kendimizi orada Madonna, Michael Jackson gibi hissediyorduk. İlk terapiye gidişim de ondan sonraydı. Bir daha da gitmedim" dedi.

EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI BOTOKS

"Botoks bende büyük patladı. Ben böyle bir şey yaptığımda kimseye söylemiyorum. Çünkü 'yapma manyak mısın' diyecek. Ben 'manyağım' diyeceğim. Uzayacak. O yüzden söylemiyorum. Gidiyorum. Diyorum ki 'bas abi bas, elini korkak alıştırma' En pişman olduğum şey botoks."

HİÇ AĞLAMA NUMARASI YAPTI MI?

Güzel oyuncu, “Hiçbir tartışma esnasında galip gelemeyeceğini anlayıp ağlama numarası yaptın mı?" sorusu üzerine, "Ben sinirlenince ağlayamıyorum, hararetli bir tartışmanın ortasında banyoya gidip gözümün içine viks sürüp geri döndükten sonra o duyguya oynadığım oldu elbette" itirafıyla şaşırttı.





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