Magazin Nurgül Yeşilçay'ın bayram temizliği stili çok konuşulacak

Nurgül Yeşilçay'ın bayram temizliği stili çok konuşulacak

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Nurgül Yeşilçay'ın bayram temizliği stili çok konuşulacak

Corona virüs nedeniyle eve kapanan Nurgül Yeşilçay, hareketsiz kalmamak için temizlik yaparken aynı zamanda da antrenman yapmıştı. Ünlü oyuncu bugün de bayram temizliği paylaşımı yaptı.

21 Nisan 2020, Salı 19:56 Son Güncelleme:
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Nurgül Yeşilçay corona virüs nedeniyle evde kalmaya devam eden isimlerden. Ünlü oyuncu geçtiğimiz gün hem evi temizlemiş, hem de antrenman yapmıştı ve o anları Instagram hesabından paylaşmıştı. Instagram’da yayınladığı videoda şunları söylemişti: Bugünkü sporumuzu iki aletimizle yapacağız! Bel, kol, popo ve bacak kaslarını bir arada çalıştıracağız. Şu püsküllü olanın tasarımı hatalı, fazla oynar başlık, silinecek yeri tutturması zor. Ama bir ütü kadar sıkıcı olmadığı için bugünler için uygun olduğunu düşünüyorum.

Bayram temizliği stili

Nurgül Yeşilçay bu defa da bayram temizliği yaptı. Fotoğrafını “Evde bayram temizliği neydi ‘evde daha verimli çalışmak için eşofmanla yat kalk yapmıyoruz, üstümüzü işe gider gibi değiştiriyoruz’ doğru anlamış mıyız?” notuyla paylaşan oyuncunun temizlik stili çok beğenildi.


https://www.instagram.com/p/B_Pvb-1hUk5/?utm_source=ig_web_copy_link
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