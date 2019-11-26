Londra'da okuyan oğlu Osman Nejat'ın yanına giden Nurgül Yeşilçay'ın keyfi çöp yüzünden kaçtı.

Şehrin simgelerinden telefon kulübesinde poz vermek isteyen oyuncu, çöp yığınlarını görünce "Bunların çöpsüz olanını nereden buluyorsunuz?" diye tepki gösterdi.

Yeşilçay, Londra sokaklarındaki çöp yığınlarını sosyal medyada paylaştı. Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat, Londra'da okuyor.

Kırmızı telefon kulübeleri kaldırılıyor

İngiltere ve özellikle Londra’da turistlerin ilgisini çeken kırmızı halk telefon kulübelerinin 5 yıl içerisinde tamemen kaldırılacağı British Telecom tarafından açıklanmıştı. 1935 yılında Kral 5. George’un 70. doğum günü törenleri için tasarlanan kırmızı telefon kulübeleri bir zamanlar Britanya Adası'nın iletişim mucizesi olarak biliniyordu.

92 bin telefon kulübesi vardı

İki katlı kırmızı şehir otobüsleri, Thames Nehri üzerindeki Tower Baskül Köprüsü, Big Ben Saat Kulesi, Buckingham Kraliyet Sarayı ile birlikte turistlerin dikkatini çeken kırmızı telefon kulübelerinin sayısı 92 bin'den 40 bine düşürüldü. British Telecom yetkilileri simge kulübelerden günde ortalama sadece 33 bin çağrı yapıldığını ve bunun ciddi bir zarar olduğunu hatırlatarak önümüzdeki 5 yıl içerisinde telefon kabinlerinin çoğunun kaldırılacağını sadece turistik alanlarda bazılarının bırakılacağını duyurdu.







