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Magazin Nurgül Yeşilçay'ın eski sevgilisi Merve Şarapçıoğlu'nun yeni sevgilisi

Nurgül Yeşilçay'ın eski sevgilisi Merve Şarapçıoğlu'nun yeni sevgilisi

Magazin

Nurgül Yeşilçay'ın eski sevgilisi Merve Şarapçıoğlu'nun yeni sevgilisi

Berk Oktay’dan olaylı bir şekilde boşanan avukat Merve Şarapçıoğlu, 2014’de Nurgül Yeşilçay ile aşk yaşayan Özgür İnal ile yeni bir aşka yelken açtı.

30 Nisan 2020, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Avukat Merve Sarapçıoğlu 2016’da evlendiği Berk Oktay’dan şubatta olaylı bir şekilde boşanmıştı. Oyuncu, eski eşi için “Herkese rezil etmek için benim en özel fotoğraflarımı ulu orta paylaştı” açıklamasını yapmıştı. Merve Şarapçıoğlu’nun yalnızlığı uzun sürmedi. 2014’de Nurgül Yeşilçay ile aşk yaşayan, bir ara adı Seçkin Piriler ile dedikodulara karışan Özgür İnal ile flört etmeye başladı.


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