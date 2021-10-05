Bir tiyatro projesi için hazırlanan güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın, bir de dizi anlaşması yaptığı ortaya çıktı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyuncu, Pastel Film ile yeni sezon için anlaşma yaptı.

Pastel Film ile daha önce 'Ezo Gelin' isimli dizide birlikte çalışan ünlü oyuncu, bu anlaşması ile hayranlarına bir kez daha müjde vermiş oldu.



