Magazin Nurgül Yeşilçay'ın yeni projesi belli oldu

Nurgül Yeşilçay'ın yeni projesi belli oldu

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Nurgül Yeşilçay'ın yeni projesi belli oldu

Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, son olarak 'Kefaret' dizisinde izleyici karşısına çıkmıştı. Şu sıralar 'Kim Bu Aile' adlı sinema filmi için kamera karşısında olan Yeşilçay'ın, yeni bir dizi için anlaşma yaptığı ortaya çıktı.

05 Ekim 2021, Salı 20:49 Son Güncelleme:
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Bir tiyatro projesi için hazırlanan güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın, bir de dizi anlaşması yaptığı ortaya çıktı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyuncu, Pastel Film ile yeni sezon için anlaşma yaptı.

Pastel Film ile daha önce 'Ezo Gelin' isimli dizide birlikte çalışan ünlü oyuncu, bu anlaşması ile hayranlarına bir kez daha müjde vermiş oldu.


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