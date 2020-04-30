Avukat Merve Sarapçıoğlu 2016’da evlendiği Berk Oktay’dan şubatta olaylı bir şekilde boşanmıştı. Oyuncu, eski eşi için “Herkese rezil etmek için benim en özel fotoğraflarımı ulu orta paylaştı” açıklamasını yapmıştı. Merve Şarapçıoğlu’nun yalnızlığı uzun sürmedi. 2014’de Nurgül Yeşilçay ile aşk yaşayan, bir ara adı Seçkin Piriler ile dedikodulara karışan Özgür İnal ile flört etmeye başladı.

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