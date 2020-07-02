Magazin Nuri Alço 10 yıldır birlikte olduğu genç sevgilisi ile evlendi

Nuri Alço 10 yıldır birlikte olduğu genç sevgilisi ile evlendi

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Nuri Alço 10 yıldır birlikte olduğu genç sevgilisi ile evlendi

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Nuri Alço, 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile nikah masasına oturdu.

02 Temmuz 2020, Perşembe 20:16 Son Güncelleme:
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69 yaşındaki oyuncu Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu (36) ile bugün Beşiktaş Evlendirme Dairesi’nde nikah masasına oturdu. Çift, 10 yıldır birlikteydi.

İlk eşinden 1988'de boşandığından beri bir daha evlenmeyen Nuri Alço geçtiğimiz yıl Burcu Sezginoğlu'na evlenme teklif etmiş ve Mart ayında nişanlanmıştı.

Geçen yıl bir restoranda sahneye çıkan Nuri Alço, "Hayat bir maratondur. Yolculukla başlar ve mezarda biter. Burcu'ya sormak isterim. Benimle bir hayat yolculuğuna var mısın?" diyerek, 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu'na evlilik teklifinde bulunmuştu.

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