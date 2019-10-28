Nuri Alço 33 yaşa, Ahmet Arıman 39 yıl farka takılmadı

Çift önceki gün Beylikdüzü’nde Yeşilçam Kahve Evi’nin açılışına katıldı.

Nuri Alço: Nazardan korkuyorum

Nuri Alço, “Düğün için gün saymaya başladık. Aileler arasında konuştuk. Tarihi belli oldu ama şimdilik paylaşmayalım. Nazardan korkuyorum” dedi.

***Nuri Alço ile nişanlısı Burcu Sezginoğlu 10 yıldır birlikte.

Ahmet Arıman: Bebek hayali kuruyoruz

Hababam Sınıfı’nın ‘Hayta İsmail’i Ahmet Arıman (64) iki yıl önce kendisinden 39 yaş küçük Kader Arıman (25) ile evlenmişti. Çift “6 ayda boşanacağımızı iddia ettiler. Bizi çok üzdüler, yıprattılar. Çok kavga ediyoruz, ama ertesi gün barışıyoruz. Bebek hayali kuruyoruz” dedi.





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