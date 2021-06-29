Nuri Alço, 'Arama herkesle mesafe koydum'

Yakın zamanda hastalanan 70 yaşındaki Nuri Alço, sevenlerini korkutmuş fakat hastalığı hızlı şekilde anlatmıştı. Son durumu hakkında bilgi veren oyuncu, "Koronavirüse yakalandıktan sonra daha dikkatliyim. Artık herkesle mesafeliyim. Çok dikkat ediyorum. Şimdi de sıcak havayı fırsat bilip yürüyüşe geldim" dedi.