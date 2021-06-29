Nuri Alço, "Arama herkesle mesafe koydum"
Yeşilçam’ın usta ismi Nuri Alço, önceki gün Sarıyer’de bulunan bir AVM’de objektiflere yansıdı. Alço, sağlık durumu hakkında basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet etti.
29 Haziran 2021, Salı 14:28 Son Güncelleme:
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Yakın zamanda hastalanan 70 yaşındaki Nuri Alço, sevenlerini korkutmuş fakat hastalığı hızlı şekilde anlatmıştı. Son durumu hakkında bilgi veren oyuncu, "Koronavirüse yakalandıktan sonra daha dikkatliyim. Artık herkesle mesafeliyim. Çok dikkat ediyorum. Şimdi de sıcak havayı fırsat bilip yürüyüşe geldim" dedi.