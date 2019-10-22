Nuri Alço hibiskus çayı içiyor

Nuri Alço, “Sağlığıma dikkat ediyorum. Zararlı olan her şeyden uzak dururum. Alkolü hiç sevmem. Günde bir kez hibiskus çayı içerim” dedi.

Adını kokteyl isminde kullanan gece kulübe dava açmıştı

Nuri Alço adını bir kokteyl isminde kullanan gece kulübe dava açmış, 50 bin TL tazminat kazanmıştı.

***Nuri Alço, Yeşilçam filmlerinde kadınların gazozuna ilaç atıp onları bayıltmasıyla biliniyordu.

Hibiskus çayının faydaları:

Bamba çiçeği, gülhatmi gibi isimlerle de anılan hibiskus bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Diğer faydaları ise şöyle; kan basıncını düşürüyor, akciğer kanserine karşı koruma sağlıyor.

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Haberin fotoğrafları için tıklayın Mucize bitki hibiskusun faydaları