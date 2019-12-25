“Bir kere evlendim” demişti ancak gerçek 45 yıl sonra ortaya çıktı. Oyuncu Nuri Alço’nun ilk evliliğini Fulden Uras’ın anneannesiyle yaptığı öğrenildi. Evliliğin bitme nedeni ise; ihanet. Nuri Alço’nun 10 yıllık eşini, şarkıcı Serpil Örümcer ile aldattığı öne sürüldü.

Nişanlısı ile evlilik hazırlığı yapan ve 'daha önce bir kez evlendim' diyen Nuri Alço'nun 1974 yılında Fulden Uras'ın anneannesiyle de nikah masasına oturduğu ortaya çıktı. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Fulden Uras, bilinmeyen evliliğin detaylarını canlı yayında anlattı.

"Aralarında yaş farkı var"

"Anneannem Nuri Alço'yu tanıdığında Nuri Eskişehir'de ilaç teknikeriydi. İstanbul'a gelme sebebi de benim anneannem. Aralarında yaş farkı var. Nuri Alço benim annemle yaşıttı. Ben çocuktum evlendiklerinde. Benim anneannem dünya görüşü çok açık, 1974 yılında mavi gelinlik giyecek kadar modern bir kadındı. Ben genç kız olduğumda Nuri Alço hala anneannemin eşiydi."

"Nuri Alço çok inkar etti"

"Nuri Alço o zamanın ünlü bir şarkıcısına aşık oldu. Bir aldatılma var. Nuri Alço çok inkar etti. Biz ona hiç 'dede' demedik, hep 'Nuri' dedik. Bir gün Mali'nin programına katıldım. Nuri Alço da vardı. Ben 'Nuri benim dedem' dedim. Kuliste 'kızım niye söylüyorsun' diye bana kızdı."

"Fotoğraflarla ortada her şey"

"Anneannemin vefat ettiği gün Nuri Alço'yu aradık. Belki gelmek ister diye. Telefona abisi çıktı. 'Nuri By-Pass oldu' dedi. Benim anneanne çok varlıklı bir kadındı. Benim sülalem Nuri Alço'yu kabul ettiyse o da bu evliliği kabul edecek. inkara gerek yok, fotoğraflarla ortada her şey."

"Sanıyorum ki aralarında 17-18 yaş var. Anneannem bana 'Ben bir gün bunu gazeteye vereceğim' derdi. Anneannem rahat uyusun. Ben Türkiye'ye söyledim. Nuri Alço'nun ilk evlendiği kişi benim anneannem Sevinç Gülle'dir."