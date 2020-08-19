Nuri Şahin, Antalyaspor ile ilk antrenmanına çıktı

Afyonkarahisar’daki bir haftalık kampı tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon öncesi çalışmalarına tesislerinde devam ediyor. Kırmızı beyazlı kulüp bugünkü antrenmanını akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Antrenman öncesi yeni transferler Nuri Şahin ile Serdar Gürler takım arkadaşlarıyla tanıştı.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, büyük sahada 6 grup halinde yapılan aerobik temelli toplu oyunlarla tamamlandı.

Antrenmana sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Lukas Podolski de katıldı.

DHA