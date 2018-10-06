Nuri Sesigüzel: Bu çiviler benden çıktı

Başarısız geçen ilk üç ameliyat nedeniyle öfkeli olan türkücü, son ameliyatında belinden çıkarılan çivileri gösterip şöyle dedi:

'BENİ DENEME TAHTASI YAPTILAR'

"Beni deneme tahtası yaptılar, alın size belimden çıkan çiviler. Ameliyatlar beni hem masrafa soktu hem de ayağa kalkamaz hale getirdi.

'GÜCÜM OLSA O VİDALARI ONLARA TAKARDIM'

Toplamda 170 bin lira aldılar, sağlığım da elden gidiyordu. Gücüm olsa bana taktıkları vidaları onlara geri takardım." (Hürriyet)



