Nuri Sesigüzel: Bu çiviler benden çıktı
Nuri Sesigüzel, bel fıtığı nedeniyle dördüncü kez ameliyat masasına yattı
Başarısız geçen ilk üç ameliyat nedeniyle öfkeli olan türkücü, son ameliyatında belinden çıkarılan çivileri gösterip şöyle dedi:
'BENİ DENEME TAHTASI YAPTILAR'
"Beni deneme tahtası yaptılar, alın size belimden çıkan çiviler. Ameliyatlar beni hem masrafa soktu hem de ayağa kalkamaz hale getirdi.
'GÜCÜM OLSA O VİDALARI ONLARA TAKARDIM'
Toplamda 170 bin lira aldılar, sağlığım da elden gidiyordu. Gücüm olsa bana taktıkları vidaları onlara geri takardım." (Hürriyet)