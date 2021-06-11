Türkiye Nuriş kardeşlere şafak baskını!

Nuriş kardeşlere şafak baskını!

Türkiye

Nuriş kardeşlere şafak baskını!

Kamuoyunda 'Nuriş Kardeşler' ya da 'Ergin Kardeşler' olarak bilinen suç örgütüne İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

11 Haziran 2021, Cuma 08:22 Son Güncelleme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda 'Nuriş Kardeşler' ya da 'Ergin Kardeşler' olarak bilinen, liderliğini cezaevinde bulunan Nuri Ergin'in yaptığı suç örgütüne İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenledi.

Nuri Ergin'in de aralarında bulunduğu 27 kişi hakkında yakalama kararının çıkarılmasının ardından daha önce yapılan teknik ve fiziki takip ile belirlenen 53 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

BAHÇELİEVLER'DE BİR EVE BASKIN

Polisin baskın yaptığı adreslerden biri de, Bahçelievler Siyavuspaşa Mahallesi Esenler Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın giriş katındaki daire oldu. Sokağa gelen polis ekipleri çevre güvenliği aldıktan sonra daireye girdi. Eve düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, bir süre arama yapıldı.

Gözaltına alınan kişiler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)

'Karagümrük Çetesi' elebaşı 'Nuriş' lakaplı Nuri Ergin


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