Paramparça, Avlu ve Arıza gibi dizilerde boy gösteren başarılı oyuncu Nursel Köse, son olarak Menajerimi Ara dizisine konuk oyuncu olarak katılmıştı.

Sevilen oyuncu son Instagram paylaşımında hayranlarını güldürdü. Nursel Köse, diva lakaplı sanatçı Bülent Ersoy’un taklidini yaptı. “Zor ama hadi gülelim. Muhteşem sesiyle sevgili Bülent Ersoy” notuyla paylaştığı videosu çok kısa sürede on binlerce beğeni topladı.

NURSEL KÖSE, ÜÇ KURUŞ DİZİSİYLE EL SIKIŞTI

Avlu’nun hiç acıması olmayan, gözünü budaktan sakınmayan suçlusu Kudret Öztürk’ü canlandıran Nursel Köse şimdi ekranın yeni fenomen dizisi olmaya hazırlanan Üç Kuruş’la ekrana gelmeye hazırlanıyor.







