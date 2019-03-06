Bu Faruk o Faruk değil!
Nurseli İdiz’in babasının adının Faruk Nafiz Çamlıbel olduğunu duyanlar “Aaa o ünlü şair mi?” diye şaşırıyor. Ancak işin aslı öyle değil. Nurseli İdiz’in babası, bir akademisyen. Ünlü şair ise Nurseli İdiz’in büyük amcası
Nurseli İdiz'in babası, sosyal medyayı karıştırdı! Oyuncunun Faruk Nafiz Çamlıbel'in kızı olduğunu duyanlar "Nurseli İdiz'e saygımız daha da arttı" diye yorum yapmaya başladı. Gerçeği bir Twitter kullanıcısı açıkladı:
7 DİL BİLEN BİR BEYEFENDİ
"Nurseli İdiz'in babası ile ünlü şair Faruk Nafiz Çamlıbel aynı kişi değil. Nurseli İdiz'in babası, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde hocaydı, yedi dil bilen janti bir beyefendiydi. Şair olan Faruk Nafiz Çamlıbel ise Nurseli İdiz'in büyük amcası."(Günaydın)
Nurseli İdiz ve babası