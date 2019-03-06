Bu Faruk o Faruk değil! Nurseli İdiz’in babasının adının Faruk Nafiz Çamlıbel olduğunu duyanlar “Aaa o ünlü şair mi?” diye şaşırıyor. Ancak işin aslı öyle değil. Nurseli İdiz’in babası, bir akademisyen. Ünlü şair ise Nurseli İdiz’in büyük amcası