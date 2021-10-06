Nurseli İdiz ekranlara dönüyor

2019 yılında İstanbullu Gelin dizisine konuk oyuncu olarak katılan Nurseli İdiz setlere dönüyor.

Milliyet Cadde’de yer alan habere göre geçtiğimiz gün Bebek’te görüntülenen Nurseli İdiz setlere geri döneceğinin müjdesini verdi. Basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet eden ünlü oyuncu yakın zamanda yeni bir diziye başlayacağını belirtti.

Nurseli İdiz, ”Oyun başlıyor, bir tane dizimiz var. Çok fazla dizi yapılıyor, çoğu tutmuyor… Saçma sapan işler oluyor. Senaryolar birbirine benziyor. Bu kadar çok dizi yapılmasın, düşünüp taşınıp daha iyi diziler yapılmaya gayret edilsin” açıklamasını yaptı.