Magazin Nurseli İdiz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nurseli İdiz’in hastalığı nedir?

Nurseli İdiz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nurseli İdiz’in hastalığı nedir?

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Nurseli İdiz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nurseli İdiz’in hastalığı nedir?

Nurseli İdiz, TV8 ekranlarında yayınlanan Paylaş Benimle programına konuk oldu. Programda hayat hikayesini anlatan ünlü oyuncu burada hastalığından da bahsetti. Peki, Nurseli İdiz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nurseli İdiz’in hastalığı nedir? İşte usta oyuncunun hayat hikayesi…

16 Ağustos 2021, Pazartesi 16:25 Son Güncelleme:
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Nurseli İdiz, ailesinden 5 kişinin arka arkaya vefatı nedeniyle zor dönemler yaşadı üzerine bir de psikolojik rahatsızlık geçirdi. Ancak iyileştiğini ve herkesin iyileşebileceği dile getiren Nurseli İdiz’in hayatı merak konusu oldu….

NURSELİ İDİZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

6 Ekim 1960 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Nurseli İdiz’in tam adı Nuran Nurseli Çamlıbel’dir.

Babası, İskeçe göçmeni ressam Faruk Nafiz Çamlıbel annesi ise Deniz Çamlıbel'dir. Lisede Fen bölümünde okuyan Nurseli İdiz, lisans eğitimini, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünde tamamladı.1981'de Ankara Sanat Tiyatrosu'nda çalışmaya başlayarak "Küçük Adam Ne Oldu Sana?" oyunu ile sahneye çıktı. Sonrasında Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev yaptı.

Nurseli İdiz, 1981 yılında, TRT'de "Şarkılar Neyi Söyler" adlı programı ve "Prizma" isimli programın sunuculuğunu yaptı. "Geçmiş Bahar Mimozaları" dizisiyle ismini televizyon ekranlarında daha büyük kitlelere duyurdu. İdiz, yer aldığı "Böcek" ve "Kız Kulesi Aşıkları" isimli filmlerler sinemada da adından söz ettirdi.

Birçok sinema ve dizi filmlerde rol alan Nurseli İdiz, 1991 yılında televizyonda "Saklambaç" adlı bir programın sunuculuğunu yaptı. 1983 yılında müzisyen Cem İdiz ile evlenen Nurseli İdiz’in bu evlilikten 1985 yılında Canan Elif İdiz isminde bir kızı dünyaya geldi. 1999 yılında 15 yıllık eşinden boşandıktan sonra da İdiz soyadını kullanmaya devam etti.

Nurseli İdiz, 2015 yılında Show TV'de yayınlanan "İlişki Durumu: Karışık" adlı dizide başrollerini Eda Ece, Pamir Pekin, Seren Şirince ve Berk Oktay, paylaştı.

NURSELİ İDİZ’İN HASTALIĞI NEDİR?

Arka arkaya gelen ölüm haberleri ardından zor günler geçiren Nurseli İdiz'e Tip 1 Bipolar teşhisi konuldu.

BİPOLAR BOZUKLUK NEDİR? 

Bipolar bozukluk, "maniden depresyona kadar uzanan ruh halindeki aşırı değişiklikler" olarak tanımlanmaktadır. Bu ruh hali oynamaları arasında, bipolar bozukluğu olan kişinin normal ruh halinde olduğu dönemler olabilir. "Manik" terimi aşırı hareketli, enerjik, konuşkan, umursamaz, güçlü, öforik bir dönemi tanımlar...

 

 

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