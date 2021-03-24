60 yaşındaki usta oyuncu Nurseli İdiz, çarpıcı açıklamalarda bulundu. 'Demet Akalın ile Alişan'ın sunduğu programa katılan İdiz, evlilik ile ilgili konuştu.

1983 yılında nikah masasına oturduğu Cem İdiz ile yollarını 1999'da ayıran İdiz, "Kendinden küçük bir adamla beraber olur musun?" sorusuna yanıt verdi.

"EVLENİRSEM EVİMİZİN AYRI OLMASINI İSTERİM"

İdiz, "Kendimden küçük bir adamla beraber olurum. 45-50 yaşında olabilir, dokuz yaş falan küçük. Evler ayrı olsun da görüşülelim, gidelim, gelelim, seyahat yapalım. Evlilik bu saatten sonra çok zor geliyor. Çok başka bir şey olması lazım. Evlenirsem evimizin ayrı olmasını isterim" ifadelerini kullandı.