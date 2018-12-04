Okan Bayülgen, "Seksi tamamen bıraktım ve çok rahatım” açıklamasıyla gündem oldu.

POSTA'dan Oya Çınar'a röportaj veren 54 yaşındaki şovmen, "Bütün kötülüklerin anası seks. Buradan herkese söylüyorum. Un da yiyin, şeker de tuz da. Üç beyazdan kaçınmaya gerek yok. Kilo da alın, hiç sorun yok. Yeter ki seks yapmayın. Benim tavsiyem, uzun bir hayat için seksi bırakmak şart" ifadelerini kullanmıştı.

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'YAPTIKLARINA SAYSIN'

Bu açıklamaya katıldığı '2. Sayfa' adlı magazin programında cevap veren Nurseli İdiz "Yaptıklarına saysın, perhize girsin biraz! diyerek, şovmene göndermede bulundu.

Nurseli İdiz, bir süredir ekranlardan uzak kalan Okan Bayülgen için, "Arkadaşımdır, esprilidir, zekidir. Tiyatroda birlikte sahne aldık, oyunculuğu çok iyidir" şeklinde konuştu.