Katıklı Ekmek (Hatay)

Hani bazı lezzetler vardır,anlatılmaz mutlaka tadılması gerekir..

İşte onlardan biri: Antakya Yöresinin Katıklı Ekmeği

Sadece yok böyle lezzet diyebilirim.Dün yine yerken kendimi kaybettim.

@fatosulkumen bu muhteşem lezzet için çok teşekkürler.

Tabi ki sadece yemedim,sizler içinde ustasından tarifi de aldım...

İşte Antakya’nın meşhur Katıklı Ekmeği

Hamuru için

6 çay bardağı ılık su

1 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 küçük paket toz maya

Alabildiği kadar un

İçi için

4 deste ıspanak

1 kase tuzlu yoğurt

½ kg çökelek

1 kuru soğan

2 çorba kaşığı acı biber salçası

1 çay b . zeytinyağı

Kırmızı pul biber

zahter (kekik)

1 yemek k.Susam

Açmak için zeytinyağı

Bir yoğurma kabına maya, şeker, zeytinyağı ve ılık su konarak karıştırılır ve biraz beklenir.Sonrada tuz ve un eklenerek yumuşak bir hamur yoğurulur.Sonrada üzeri örtülerek mayalanmaya bırakılır.

Ispanakları incecik kesin ve üzerine biraz tuz atıp,elinizle ovarak yumuşatın.

Soğanı minik doğrayın ve içine çökelek, tuzlu yoğurt, zahter, salça, pul biber ,susam ve ıspanağı ekleyin.En son zeytinyağı ekleyip,iç harcını tamamlayın.

Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler alınır.

Her beze yağlanarak elde esnetilerek inceltilir, ortasına iç harcı koyularak karşılıklı kenarlar birleştirilerek,üçgen şekil verilir.En son elinizle üzerine bastıralarak hafif düzleştirilir.Katlanmış kısmı alta gelecek şekilde yerleştirilir.

Hazırlanan börekler yarım saat kadar tepsi mayası için bekletilir.En son

Mayalanan böreklerin üzerine elle bastırarak zeytinyağıyla yağlanır .

200 derece fırında pişirilir, sıcak sıcak servis edilir.



