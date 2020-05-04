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Futbol Nurullah Aslan'ın Beşiktaş'a transferine izin çıkmadı

Nurullah Aslan'ın Beşiktaş'a transferine izin çıkmadı

Futbol

Nurullah Aslan'ın Beşiktaş'a transferine izin çıkmadı

Yılport Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, Beşiktaş'ın istediği genç kaleci Nurullah Aslan'ın transferine izin vermeyeceklerini söyledi.

04 Mayıs 2020, Pazartesi 23:04 Son Güncelleme:
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Aztopal, AA muhabirine, Samsunspor'un genç kalecisi Nurullah Aslan'ın, liglere yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilene kadar Türkiye liglerinin en az gol yiyen ve en başarılı kalecisi olduğuna işaret etti. Kaleci Nurullah Aslan'ın az gol yemesinin yanı sıra takımına oldukça güven veren bir yapıya sahip olduğunu dile getiren Aztopal, "Nurullah genç bir kaleci olmasına rağmen bu sezon Samsunspor'un başarılı olmasında büyük katkı sağladı. Bu nedenle Süper Lig'den birçok takımın transfer listesine girdiğini biliyoruz. Hatta Beşiktaş Kulbü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp başkanımız Yüksel Yıldırım'ı arayarak bu oyuncuyu transfer etmek istediklerini belirtmiş. Ancak biz oyuncumuzu şu an satmayı düşünmüyoruz." diye konuştu. 

5 yıllık kontratı var

Aztopal, Beşiktaş ile herhangi bir bonservis ücreti konuşmadıklarını belirterek, "Nurullah Aslan ile Samsunspor'un 5 yıllık kontratı var. Bizim de kulüp olarak hedefimiz Süper Lig. Oyuncumuzu hedefimize ulaşıncaya kadar kadromuzda bulundurmayı planlıyoruz." ifadelerini bulundu.

AA


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