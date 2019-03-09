Nusret 14 bin 500 kadına ücretsiz servis yaptı

Tuz serpme (saltbae) hareketiyle dünyaca üne kavuşan Nusret Gökçe, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, şubelerine gelen kadınlara ücretsiz özel bir menü ikram etti.

Nusret, Instagram'dan yaptığı açıklamada, toplam 14 bin 500 kadına ücretsiz servis yaptığını duyurdu.

Nusret paylaşımında, 'Bütün dünyadaki Nusr-Et'lerde 14 bin 500 kadını misafir ettik. Gönül isterdi ki bütün kadınları misafir etmek ama bir gün o da olacak. Ayağınıza sağlık. Siz olmasaydınız biz olmazdık.' dedi.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞMUŞTU

Öte yandan, 8 Mart'ta Nusr-Et'in Etiler'deki restoranının önünde metrelerce kuyruk oluşmuştu.

Restoran çalışanları, kuyrukta bekleyen misafirlere içecek ikramında bulunmuştu.