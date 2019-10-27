Müge Dağıstanlı

muged@gmail.com

Instagram’da 23 milyon 600 bin takipçisi olan Nusret Gökçe yaptığı paylaşımlarla bu sayıyı sürekli artırıyor. Nusret’in bu rakama ulaşmasındaki sır aylık 20 bin TL’ye işe aldığı sosyal medya uzmanıymış.

Yanından ayırmıyor

Nusret’in verdiği pozlar, çektiği videolar, yaptığı diğer tüm paylaşımlara bu uzman karar veriyormuş. İkili hiç ayrılmıyormuş. Öyle ki, Nusret dünyanın neresine giderse gitsin sosyal medya uzmanını da yanında götürüyormuş.

Maaş 30 bin TL olacak

Yakınlarına da şöyle söylüyormuş: “Süper çalışıyor. Bu yüzden 2020’de ona iyi bir zam yapacağım, aylık maaşı 30 bin TL olacak.

Nusret Gökçe’nin takipçi sayısı 23 milyon 600 bin.



