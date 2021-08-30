Magazin Nusret, Abdülhak Hamid Tarhan'ın yaşadığı daireye taşındı

Nusret, Abdülhak Hamid Tarhan'ın yaşadığı daireye taşındı

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Nusret, Abdülhak Hamid Tarhan'ın yaşadığı daireye taşındı

Kendine has 'tuz serpme' (saltbae) hareketiyle dünya çapında fenomen olan Nusret Gökçe, bir zamanlar Abdülhak Hamid Tarhan, Kerime Nadir, Turgay Şeren gibi ünlü isimlerin yaşadığı Nişantaşı’ndaki Maçka Palas’ın yeni sakini oldu. Ünlü işletmeci, ‘Şair-i Azam’ olarak anılan Abdülhak Hamid Tarhan’ın dairesine taşındı.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 11:13 Son Güncelleme:
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Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan, yurt dışı ve içindeki restoranlarında dünyaca ünlü isimlere hizmet sunan Nusret Gökçe, Zorlu Center’daki rezidansından çıkarak, sahibi olduğu Maçka Palas’a taşındı. Mimar Giulio Mongeri tarafından 1922 yılında inşa edilen Nişantaşı’nın ikonik binası, 1994 yılında Doğuş Holding tarafından satın alınmış ve 2008’de de Park Hyatt Oteli’ne dönüştürülmüştü.

50 MİLYON EURO! 

Nusret Gökçe, binayı 2019 yılında 50 milyon Euro (yaklaşık 500 milyon TL) karşılığında Doğuş Grubu’ndan satın aldı, otelin altına kendi adını taşıyan restoranı açtı.

Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; yılın büyük bir bölümünü dünyanın çeşitli noktalarında olan restoranlarını ziyaret ederek geçiren ünlü şef, artık İstanbul’da olduğu zamanlar Maçka Palas’ta kalacak.

ÇOK ÖZEL BİR MEKAN!

Gökçe, otelin içinde herhangi bir süite yerleşmedi. Şimdilerde sık sık yeni evinden paylaşımlar yapan ünlü şefin taşındığı süit, çok özel bir mekan.

‘Şair süiti’ olarak anılan bu dairede, bir zamanlar ‘Şair-i Azam’ unvanıyla anılan, ‘Makber’ şiirinin büyük şairi Abdülhak Hamid Tarhan yaşıyordu. Ve hatta 13 Nisan 1937’de bu dairede vefat etmişti.


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