Nusret altın hamburger yaptı

Dubai, Miami ve New York'taki restoranlarında altın kaplama etleri zengin müşterilerine servis eden Nusret mönüsüne altın soslu hamburgeri de ekledi

24 Mayıs 2019, Cuma 09:28 Son Güncelleme:
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Nusret altın hamburger yaptı

Nusret bu mönüyü özel istek olursa İstanbul'daki lokantasında da sunuyor. Fiyatı ise bin 800 TL.

Nusret 6 ay önce Fransız futbolcu Ribery'yi, Dubai'deki lokantasında ağırlamıştı. Ribery 7 bin 500 TL'lik altın soslu antrikotu yerken videosunu paylaşınca kıyamet kopmuştu. Futbolcu kendisini eleştiren takipçilere çok ağır cevap vermişti.

Haberin fotoğrafları için tıklayınCannes'da Nusret sürprizi

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