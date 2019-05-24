Nusret altın hamburger yaptı

Nusret bu mönüyü özel istek olursa İstanbul'daki lokantasında da sunuyor. Fiyatı ise bin 800 TL.

Nusret 6 ay önce Fransız futbolcu Ribery'yi, Dubai'deki lokantasında ağırlamıştı. Ribery 7 bin 500 TL'lik altın soslu antrikotu yerken videosunu paylaşınca kıyamet kopmuştu. Futbolcu kendisini eleştiren takipçilere çok ağır cevap vermişti.

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