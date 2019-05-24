Nusret altın hamburger yaptı
Dubai, Miami ve New York'taki restoranlarında altın kaplama etleri zengin müşterilerine servis eden Nusret mönüsüne altın soslu hamburgeri de ekledi
Nusret bu mönüyü özel istek olursa İstanbul'daki lokantasında da sunuyor. Fiyatı ise bin 800 TL.
Nusret 6 ay önce Fransız futbolcu Ribery'yi, Dubai'deki lokantasında ağırlamıştı. Ribery 7 bin 500 TL'lik altın soslu antrikotu yerken videosunu paylaşınca kıyamet kopmuştu. Futbolcu kendisini eleştiren takipçilere çok ağır cevap vermişti.