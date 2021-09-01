Nusret Çetinel aynı anda 4 farklı dizide 4 farklı karakteri canlandırarak büyük bir rekora imza atmıştı. Ancak sevilen sanatçı 90’lı yıllarda TRT ekranlarında yayınlanan uzun soluklu dizi Bizim Evin Halleri’nde canlandırdığı Şadan karakteri ile televizyon izleyicisinin aklında yer etmişti. Peki, Nusret Çetinel hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte hayatı

NUSRET ÇETİNEL, KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Sevilen sanatçı Nusret Çetinel 1 yıldır kanser tedavisi görüyordu. 69 yaşında hayata veda eden sanatçının vefat haberini ise ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu.

NUSRET ÇETİNEL KİMDİR?

1952 yılında Ankara’da dünyaya gelen Nusret Çetinel, lise eğitimini tamamladıktan sonra, 1969 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı’na girdi. Konservatuvara başlamasıyla birlikte hem devlet tiyatrosunda hem de özel tiyatrolarda oynamaya başladı ve 2011 yılında Devlet Tiyatroları’ndan emekli oldu.

1976 yılında TRT televizyonunda dublaj sanatçısı olarak çalışmaya başlayan Nusret Çetinel, seslendirdiği kararkterler ile hafızalarda yer etti.

Polis Akademisi filminde “Leslie Barbara” karakteri Taş Devri’ndeki Fred Çakmaktaş karakteri, Heidi isimli çizgi filminde Heidi karakterinin büyükbabası Nusret Çetinel’in seslendirdiği karakterler arasında yer aldı.

TRT’nin uzun soluklu yapımlarından olan “Bizim Evin Halleri” dizisinde “Şadan Ulusoy” karakterini canlandıran Nusret Çetinel, sonrasında aynı anda 4 farklı dizide, 4 farklı karakterleri oynayarak kırılması zor bir rekora imza attı.

Televizyon izleyicileri Muhteşem Yüzyıl dizisinin Lala Kasım, Behzat Ç. dizisinde Harun'un babası İzmir Çetesi'nde ise varlıklı Kasım Bey Tek Türkiye dizisinde ise Reşit Ağa ile 4 farklı rolde izledi.

NUSRET ÇETİNER’İN SESLENDİRDİĞİ FİLMLERDEN BAZILARI

Rafadan Tayfa,

Pembe Panterin Dönüşü,

Polis Akademisi,

Police Story,

Tanrının Zırhı,

Jetgiller,

Cehennem Melekleri 2,

Yıldız Savaşları Bölüm

NUSRET ÇETİNEL’İN ROL ALDIĞI FİLMLER VE DİZİLER

Eltiler,

Eyvah Babam,

Sırlar Dünyası,

Büyük Buluşma,

Yağmurdan Sonra,

Yeşeren Düşler,

Hakkını Helal Et,

Nazlı Yarim,

Tek Türkiye,

Son Ağa,

Unutma Beni,

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi,

Hür Adam

Öyle Bir Geçer Zaman ki,

Muhteşem Yüzyıl,

Patron Mutlu Son İstiyor,

Sevda Kuşun Kanadında

İsimsizler



