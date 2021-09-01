Nusret Çetinel, sanat hayatı boyunca birçok başarılı projede yer aldı, hem tiyatro sahnelerinin hem de televizyon ekranlarının sevilen isimlerinden biri oldu. Nusret Çetinel 4 farklı projede 4 farklı karakteri canlandırarak kırılması zor bir rekora imza atmıştı. Sevilen sanatçının ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu….

NUSRET ÇETİNEL, KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

1 yıldır kanser tedavisi gören sevilen sanatçı Nusret Çetinel 69 yaşında hayata veda etti.

NUSRET ÇETİNEL KİMDİR?

1952 yılında Ankara’da dünyaya gelen Nusret Çetinel, lise eğitimini tamamladıktan sonra, 1969 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı’na girdi. Konservatuvara başlamasıyla birlikte hem devlet tiyatrosunda hem de özel tiyatrolarda oynamaya başladı ve 2011 yılında Devlet Tiyatroları’ndan emekli oldu.

1976 yılında TRT televizyonunda dublaj sanatçısı olarak çalışmaya başlayan Nusret Çetinel, seslendirdiği kararkterler ile hafızalarda yer etti.

Polis Akademisi filminde “Leslie Barbara” karakteri Taş Devri’ndeki Fred Çakmaktaş karakteri, Heidi isimli çizgi filminde Heidi karakterinin büyükbabası Nusret Çetinel’in seslendirdiği karakterler arasında yer aldı.

TRT’nin uzun soluklu yapımlarından olan “Bizim Evin Halleri” dizisinde “Şadan Ulusoy” karakterini canlandıran Nusret Çetinel, sonrasında aynı anda 4 farklı dizide, 4 farklı karakterleri oynayarak kırılması zor bir rekora imza attı.

Televizyon izleyicileri Muhteşem Yüzyıl dizisinin Lala Kasım, Behzat Ç. dizisinde Harun'un babası İzmir Çetesi'nde ise varlıklı Kasım Bey Tek Türkiye dizisinde ise Reşit Ağa ile 4 farklı rolde izledi.

NUSRET ÇETİNER’İN SESLENDİRDİĞİ FİLMLERDEN BAZILARI

Rafadan Tayfa,

Pembe Panterin Dönüşü,

Polis Akademisi,

Police Story,

Tanrının Zırhı,

Jetgiller,

Cehennem Melekleri 2,

Yıldız Savaşları Bölüm

NUSRET ÇETİNEL’İN ROL ALDIĞI FİLMLER VE DİZİLER