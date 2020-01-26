Nusret de depremzedeler için harekete geçti

Demet Akalın bot ve mont gönderdi

Demet Akalın, Elazığ’a bot ve mont gönderdi. Hazırlattığı paketlerin üzerine adını da yazarak sosyal medya hesabında paylaştı. Altına şöyle not düştü:

“Uyuyan dostların canı sağ olsun.” Ardından şu mesajı yazdı: “Geçmiş olsun Elazığ. Biz ne yapabiliriz gerçekten? çok üzücü. Bu soğukta canla başla çalışan herkesten Allah bin kere razı olsun.”

Songül Öden oyununun gelirini bağışladı

Songül Öden 27 Ocak’ta, Ankara’da sahneleyecekleri ‘Lal Hayal’ adlı oyunlarının tüm gelirini bölgeye göndereceklerini açıkladı.

İzzet Yıldızhan 5 aileye destek

İzzet Yıldızhan, Elazığ ve Malatya’da evi yıkılan 5 aileye, 5’er bin TL’lik destekte bulundu. Ailelere sağlık, konaklama konusunda da yardım sözü verdi.

Tarkan'dan AFAD'a bağış

Tarkan'ın, AFAD'a 100 bin TL bağış yaptığı öğrenildi.

Restoran gelirleri Elazığ'a

Nusret Gökçe, Türkiye’deki tüm Nusret restoranlarının yarınki gelirini Elazığ’daki depremzedelere bağışlayacağını açıkladı.