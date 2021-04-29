Magazin Nusret Gökçe büyük açılış öncesi yeni restoranını teftişte

Nusret Gökçe büyük açılış öncesi yeni restoranını teftişte

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Nusret Gökçe büyük açılış öncesi yeni restoranını teftişte

'Salt Bae' (tuzlama) hareketiyle dünya çapında şöhret sahibi olan şef Nusret Gökçe, Beverly Hills'teki yeni restoranının açılışından önce son kontrolleri yaptı.

29 Nisan 2021, Perşembe 16:13 Son Güncelleme:
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'Salt Bae' (tuzlama) hareketiyle ünlenen şef ve iş insanı Nusret Gökçe, ABD'nin Beverly Hills şehrinde yeni açacağı restoranının büyük açılışı öncesi son kontrolleri yaparken görüntülendi. Nusr-Et Beverly Hills adlı restoran, bugün açılıyor.

Steakhouse ve burger konsepti ile şu anda Türkiye'de 8, Birleşik Arap Emirlikleri'nde iki ve Amerika'da dört tane restoranı olan Nusret Gökçe, 2019’da Yunanistan’da açtığı restoranıyla toplam 15 restoran sahibi.

ABD'de ilk restoranını Miami'de açan Nusret Gökçe, daha sonra New York ve Boston'da, en son da Dallas'ta restoran sahibi oldu. Şimdi Beverly Hills’te açacağı restoranla birlikte toplam 16 restoranın sahibi olacak.

İnternette paylaştığı “Salt bae” etiketli videolarıyla tanınan Gökçe, sosyal medyada milyonlarca takipçiye ulaştı ve daha ABD'de restoran açmadan meşhur oldu.

'NEREDEN GELDİĞİNİ UNUTMA!'

Gökçe, geçtiğimiz günlerde, 34 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından İngilizce olarak Ramazan mübarek olsun başlıklı bir paylaşım yapmıştı. Nusret, "Nereden geldiğini unutma" yazarak doğduğu Erzurum Paşalıköy'ü yansıtan bir video yayınlamıştı. Salt bae (Tuzlama) hareketiyle tüm dünyada fenomen haline gelen Gökçe paylaşımının altına "Burası doğduğum köy ve bunlar halkım için inşa ettiklerim. Sevgili anne ve babam Fatma ve Faik Gökçe'nin adını verdiğim kütüphane, misafirhane, cami, eğlence merkezi, İngilizce kursu ve bilgisayar laboratuvarı" notu düşmüştü.

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