Nusret Gökçe çalışanların bahşişine el koydu mu?

Nusret’in New York’taki dükkanında çalışanların bahşişinden pay aldığı için 250 bin dolar ceza ödediği haberleri çıktı.

Nusret’le bu işin aslını astarını konuştum. Dün sabah Dubai’deydi ve meseleyi ilk ağızdan dinledim.Nusret, 250 bin dolar ceza ödediğini doğruladı.

'Ödedim ama neden ödedim?'

“Cezayı ödedim ama bir sor bakalım neden ödedim” diyerek başladı anlatmaya.Çalışanların bahşişinden tek kuruş pay almadığını, bunu sadece New York’taki değil hiçbir dükkanında yapmadığını çok açık bir dille söyledi.

“Ben çalışanların bahşişinden pay almam, bunu hiçbir zaman hiçbir dükkanımda yapmadım” dedi. “Peki neden ceza ödedin?” diye sordum.

İş akdini hemen ve tek taraflı feshedince, dört çalışan mahkemeye başvurmuş

“Dört çalışanın performansından memnun değildim. Bizim dükkanın çalışma anlayışına uymuyorlardı. Benim istediğim kadar iyi değillerdi ve hemen işlerine son verdim” yanıtını verdi. İş akdini hemen ve tek taraflı feshedince, dört çalışan mahkemeye başvurmuş. Mahkeme de 250 bin dolar ceza ödemesine karar vermiş Nusret’in. Bu cezayı ödediği için hiç pişman gibi gelmedi bana Nusret. Aksine performansını beğenmediği çalışanlardan kurtulduğu için mutluydu.

'Çalışanın bahşişine göz koyan patron’ olarak yaftalandım

“Bu meselede çalışanların intikam duygusu devreye girdi. İşten atıldıkları için ‘Bak biz sana neler yapacağız’ duygusuyla hareket edip bu bahşiş meselesini ortaya attılar. Haberler de böyle yayıldığı için bir anda ‘çalışanın bahşişine göz koyan patron’ olarak yaftalandım” dedi.

Hakkındaki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Dubai’den Miami’ye, New York’tan Mykonos’a kadar uzanan, dünya zincirine dönüşen ve çok ciddi cirolar yapan Nusret’in bahşişten gelecek günlük 300-500 dolar pay için bunu yapacağına ihtimal vermiyordum. Yanılmamışım. Nusret’in ağzından dinleyince ikna oldum meseleye.





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