Magazin Nusret Gökçe eleştirileri tek tek okudu

Nusret Gökçe eleştirileri tek tek okudu

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Nusret Gökçe eleştirileri tek tek okudu

Sosyal medya hesabından yayınladığı et kesme videolarıyla adından söz ettiren Nusret Gökçe, son paylaşımı ile tepki toplamış ve eleştirilere maruz kalmıştı.

10 Haziran 2020, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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Türkiye ve dünyada 15 et lokantasının sahibi Nusret Gökçe önceki gün “Çok önemli bir toplantı" notuyla et kesim merkezinde çektirdiği bir fotoğrafı yayınladı. Dakikalar içinde hayvanseverlerden büyük tepki topladı. Yorum rekoru kıran pozu ünlüler de şöyle eleştirdi.

Gazeteci televizyoncu Cem Seymen: “Hayatımda gördüğüm en ahlaksız, acımasız, iğrenç fotoğraflardan biri.

Gazeteci Sevim Gözay: “Tiksiniyorum.”

Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan: “Bütün hayvanlar eşittir, bazıları daha eşittir.” (George Orwell)

'Silelim' önerisi

Nusret Gökçe’nin sosyal medya danışmanları bu kriz üzerine devreye girdi. Fotoğrafı kaldırması yönünde fikir sundular. Ancak ünlü etçi bunu kabul etmedi. İddiaya göre; niye böyle paylaşım yaptığını soran ünlü bir arkadaşına şöyle söyledi: “Yorumları, atlamadan tek tek okudum. Sinirlenmedim, kızmadım. Fikirlere saygılıyım. Bazı takipçilerim de yazmış zaten. ‘Dükkanına gidip et yemiyor musunuz, etler ağaçtan mı?’ diye. Instagram tepkilerin hep fazla büyüdüğü bir yer.

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