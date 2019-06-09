Nusret Gökçe'nin hayatı kitap oluyor

Sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin hayatı kitap haline geliyor

09 Haziran 2019, Pazar 00:13 Son Güncelleme:
A A
Nusret Gökçe'nin hayatı kitap oluyor

Amerika’da bir yayınevi Nusret Gökçe’nin hayatını kitap yapmak istedi.

YAZAR ARIYOR

2.Sayfa'da yer alan habere göre, Nusret hayatını yazacak bir yazar arıyor.

BAŞARI HİKAYESİNİ KONU ALACAK

Kitap, 36 yaşındaki Nusret’in başarı hikayesi ve uluslararası şöhretini konu alacak.

Tuz serpme hareketi ile tüm dünyada büyük bir şöhrete kavuşan Nusret Gökçe, en son 15 milyon takipçisi olan Amerikalı ünlü DJ Khaled’in klibinde oynadı.

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...