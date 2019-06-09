Amerika’da bir yayınevi Nusret Gökçe’nin hayatını kitap yapmak istedi.

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2.Sayfa'da yer alan habere göre, Nusret hayatını yazacak bir yazar arıyor.

BAŞARI HİKAYESİNİ KONU ALACAK

Kitap, 36 yaşındaki Nusret’in başarı hikayesi ve uluslararası şöhretini konu alacak.

Tuz serpme hareketi ile tüm dünyada büyük bir şöhrete kavuşan Nusret Gökçe, en son 15 milyon takipçisi olan Amerikalı ünlü DJ Khaled’in klibinde oynadı.