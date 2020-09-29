Magazin Nusret Gökçe'yi şoke eden karar... Restoranı kapatıldı

Nusret Gökçe'yi şoke eden karar... Restoranı kapatıldı

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Nusret Gökçe'yi şoke eden karar... Restoranı kapatıldı

Nusret Boston, corona virüs güvenlik kurallarına uymadığı gerekçesiyle kapatıldı.

29 Eylül 2020, Salı 14:10 Son Güncelleme:
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ABD'de Boston Belesiyesi, kentteki Nusr-Et lokantasına, Covid-19'la ilgili kamu güvenliği standartlarına uymadığı gerekçesiyle kapatma cezası verdi. Nusr-Et'ten kararla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

CNN ve Associated Press ajanlarının haberlerine göre Boston Belediyesi, kapatma kararına gerekçe olarak müşterilerin ve çalışanların maske takmamasını ve yangın çıkışlarının kapalı olmasını gösterdi.

Restoran hakkında belediyeye çok sayıda şikâyet geldiği belirtiliyor.

Nusret Gökçe'nin geçen hafta Instagram'da yayımladığı bir videoda çok sayıda müşterinin restoranının önünde sosyal mesafe kurallarına uymadan beklediği görülüyor.

Müşterilerinin çoğu maskeli olmasına karşın bazıları maske takmıyor.


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