Magazin Nusret 'Sevgililer Günü'nü erken kutladı

Nusret 'Sevgililer Günü'nü erken kutladı

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Nusret 'Sevgililer Günü'nü erken kutladı

Et tuzlama hareketiyle ünlenen ve Instagram hesabında 42 milyonu geçkin takipçisi bulunan Nusret, Sevgililer Günü'nü erkenden kutladı.

13 Şubat 2022, Pazar 14:35 Son Güncelleme:
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Son dönemde restoranındaki fiyatlarla gündeme gelen ve yabancı basının da dikkatini çeken ünlü etçi Nusret Gökçe, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Instagram hesabını aktif kullanan işletmeci Nusret Gökçe, son olarak dana ile verdiği pozla 'Sevgililer Günü'nü kutladı.

'ERKEN KUTLADIK'

14 Şubat'tan iki gün önce paylaşım yapan Nusret, paylaşımına; "Biz biraz erken kutladık" notunu düştü. Instagram'da yaklaşık 43 milyon takipçisi olan Nusret Gökçe'nin fotoğrafına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

ÜLKE İSİMLERİNİ KARIŞTIRDI 

Öte yandan Nusret, geçtiğimiz ay Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na yönelik bir paylaşım yapmıştı. Gönderisinde "Yakında Avusturya Açık'tayım" ifadelerini kullanan 38 yaşındaki işletmecinin, ülke isimlerini karıştırması sosyal medyada gündem oldu ve kullanıcılar tarafından ti'ye alınmıştı.

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